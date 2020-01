Polizei Mettmann

POL-ME: 65-jährige Ratingerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Ratingen - 2001125

Mettmann (ots)

Am Dienstag (21. Januar 2020) ist eine 65 Jahre alte Fußgängerin aus Ratingen bei einem Verkehrsunfall auf dem Röntgenring in Ratingen-Zentrum von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Das war passiert:

Gegen 11:50 Uhr war eine 33 Jahre alte Frau aus Moers mit ihrem Opel Corsa über die Poststraße gefahren. Als sie nach rechts in den Röntgenring abbiegen wollte, übersah sie die 65-jährige Frau, die gerade über die Straße ging. Es kam zum Zusammenstoß und die Ratingerin stürzte zu Boden, wobei sie schwer verletzt wurde. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie zur stationären Behandlung aufgenommen wurde. An dem Auto der 33-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme gab die Moerserin an, sie sei von der tiefstehenden Sonne geblendet worden und habe die Frau daher nicht gesehen. Die Polizei nimmt diesen Unfall als Anlass für folgenden Appell: Fahren sie bei witterungsbedingten Einschränkungen (Glatteis, nasses Laub, schlechte Sicht, tiefstehende Sonne) besonders um- und vorsichtig! Bringen Sie weder sich noch andere in Gefahr!

