Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Technologieunternehmen; Laptops gestohlen; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der nach von Donnerstag auf Freitag wurde in ein Technologieunternehmen eingebrochen, das sich in einem internationalen Universitäts-Campuns in der Max-Jarecki-Straße befindet. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Laptops entwendet. Über die genaue Anzahl und weiteres Diebesgut liegen noch keine Details vor. Zeugen, die Ungewöhnliches außerhalb oder auch innerhalb des Gebäudekomplexes beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

