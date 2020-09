Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.09.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++ Einsatz nach Brandmeldealarm ++ Verkehrsunfallflucht ++

Moormerland - Verkehrsunfall

Moormerland - Am gestrigen Abend ereignete sich um 18:15 Uhr auf der Pappelstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein 44-jähriger Mann aus Moormerland mit seinem VW Touran auf Höhe der Geykenholzstraße in den Begegnungsverkehr. Der entgegenkommende 52-jährige Mann aus den Niederlanden konnte mit seinem Skoda Kodiaq nicht mehr ausweichen, sodass es in der Folge zur Kollision kam. Hierdurch wurde der Niederländer leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Borkum - Einsatz nach Brandmeldealarm

Borkum - Am heutigen Morgen löste gegen 04:30 Uhr die Brandmeldeanlage eines Hotels am Georg-Schütte-Platz aus. Umgehend begaben sich daraufhin die Feuerwehr und die Polizei zum Einsatzort. Die Feuerwehr stellte fest, dass der Brandmelder im ersten Obergeschoss des Hotels auslöste. In beiden Obergeschossen ließ sich zwar Rauch, jedoch kein Feuer feststellen. Da eine Gesundheitsschädigung durch die Rauchentwicklung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden alle Personen der beiden Etagen aus dem Gebäude evakuiert. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde jedoch niemand verletzt. Der Ausbruch der Rauchentwicklung konnte schließlich im unmittelbar neben dem Hotel befindlichen Eiscafé lokalisiert werden. Hier fanden die Einsatzkräfte einen brandbeschädigten Stromkasten vor. Die Ursache ist bislang unklar. Durch den starken Rauch und die Rußpartikel wurden sowohl das Eiscafé als auch die über dem Eiscafé befinden Räumlichkeiten des Hotels in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Gestern Nachmittag wurde in der Zeit zwischen 06:55 Uhr und 15:25 Uhr ein grauer VW Passat an der hinteren, linken Fahrzeugtür beschädigt. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz des VW-Werkes in der Niedersachsenstraße. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

