Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tödlich verletzter Unfallfahrer identifiziert

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 06.07.20

Kreisstraße 111 bei Wolfsburg-Hehlingen 05.07.20, 18.30 Uhr

Noch am späten Sonntagabend konnten Ermittler der Polizei Wolfsburg den bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 111 bei Hehlingen (wir berichteten) tödlich verletzten Unfallfahrer identifizieren. Danach war ein 35 Jahre alter Seat-Fahrer aus der Samtgemeinde Velpke auf der K 111 in Richtung Hehlinger Kreisel unterwegs, als er die Kontrolle über seinem Pkw verlor. Die Spurenlage am Unfallort deutet daraufhin, dass die nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich für den folgenschweren Unfall war.

Um 18.30 Uhr war der 35-Jährige in einer leichten Rechtskurve vor dem Hehlinger Kreisel von der Fahrbahn abgekommen, durchfuhr einen angrenzenden Graben und überschlug sich mehrfach. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von 25.000 Euro, es wurde abgeschleppt.

