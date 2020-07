Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw Fahrer nach Verfolgungsfahrt durch Esbeck gestellt

Wolfsburg (ots)

Am Samstag, 04.07.2020, gegen 20.36 Uhr, befuhr die Funkstreife des PK Schöningen die Hauptstraße in Esbeck, in Richtung Schöningen. Im Gegenverkehr bemerkten die Beamten einen Pkw Toyota Corolla. Von dem Halter dieses Fahrzeugs war bekannt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Aus diesem Grunde sollte der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Unmittelbar nachdem der Funkwagen gewendet hatte, wurde der Toyota augenscheinlich stark beschleunigt und bog in die Straße Hofbreite ab. Die Beamten folgten dem Pkw wobei sie Mühe hatten, zu folgen. In weiterer Folge fuhr der Pkw über die Warberger Straße, Helle, Am Barberg Bauerstraße und Alte Kirchstraße. Dabei handelt es sich um enge Wohnstraßen. Die Funkstreife blieb dran und konnte den Flüchtenden letztlich auf einem Hinterhof der Alten Kirchstraße stellen. Wie vermutet handelte es sich bei dem Fahrer um den 38 alten Halter des Pkw aus Schöningen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin räumte er ein, am Vortag Heroin konsumiert zu haben. Der Pkw wurde am Kontrollort abgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde erneut das Führen von führerscheinpflichtigen Kfz untersagt. Gegen den Mann wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führens eines Pkw unter Drogeneinfluss und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Ausdrücklich bedanken möchten sich die Beamten bei einem Passanten, der, an einer unübersichtlichen Straßenkreuzung, Zeichen gab und so dabei half den Fahrer zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Leitstelle



Telefon: 05361/4646-212

E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell