POL-WOB: Fahrer eines Kleintransporters zu schnell und ohne Fahrerlaubnis

Wolfsburg, Frankfurter Straße 02.07.20, 17.15 Uhr

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 33 Jahre alter Fahrer eines VW Kleintransporters aus Salzwedel in Sachsen-Anhalt verantworten. Der 33-Jährige war zufällig in die Geschwindigkeitsüberprüfung von Einsatzbeamten der Wolfsburger Polizei geraten, als er um 17.15 Uhr auf der Frankfurter Straße in Richtung Fallersleben fuhr. Da der Fahrer mit 75 anstatt der erlaubten 60 Stundenkilometer gemessen wurde, wollten die Polizisten bei der anschließenden Kontrolle natürlich auch den Führerschein des 33-Jährigen sehen. Die weitere Überprüfung ergab jedoch, dass der Fahrer schon seit Dezember 2019 keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. So leiteten die Beamten sofort ein Ermittlungsverfahren ein. Zwischen 16.45 Uhr und 18.00 Uhr wurden 60 Fahrzeuge per Lasermessung überprüft, von den 13 Fahrer zu schnell unterwegs waren und mit Bußgelder rechnen müssen.

