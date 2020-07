Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Velpke: Opel-Fahrerin prallt gegen geparkten Golf

Velpke, Markplatz 01.07.20, 10.55 Uhr

Am Mittwochvormittag kam eine 64 Jahre alte Opel-Fahrerin aus Oebisfelde wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Velpke von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten VW Golf. Die 64-Jährige blieb zum Glück unverletzt, während an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro entstand. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Den Ermittlungen zufolge war die Fahrerin auf der Helmstedter Straße unterwegs, als sie in der Linkskurve zur Straße Marktplatz die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, über eine angrenzende Grünfläche fuhr und gegen den Golf stieß. Da der Golf aufgrund des Aufpralls erheblich zur Seite versetzt wurde, gehen die Beamten davon aus, dass die 64-Jährige im Kurvenbereich zu schnell gewesen ist.

