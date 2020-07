Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Barnstorf und Hehlingen

Wolfsburg (ots)

Kreisstraße 111 bei Wolfsburg-Hehlingen 05.07.20, 18.30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall erlitt am Sonntagabend auf der Kreisstraße 111 bei Hehlingen der Fahrer eines Seat Ateca tödliche Verletzungen. Der Fahrer, der noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnte, war den ersten Erkenntnissen nach auf der K 111 aus Barnstorf in Richtung Hehlingen unterwegs. Um 18.30 Uhr in einer leichten Rechtskurve vor dem Hehlinger Kreisel kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Seat-Fahrer durchfuhr einen angrenzenden Graben und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Das Fahrzeug wurde total beschädigt, es entstand ein Schaden von 25.000 Euro. Der Seat wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Feststellung der Identität des Fahrers dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell