POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 19.09.2020

++ Gefährdung im Straßenverkehr / Zeugenaufruf! ++

Leer - Gefährdung im Straßenverkehr / Zeugenaufruf!

Am Freitag, gegen 15:15 Uhr, soll ein männlicher Führer eines Kleinkraftrades in der Leeraner Innenstadt kontrolliert werden. Der Mann missachtet die Anhaltesignale der Streifenbesatzung und will sich der beabsichtigten Verkehrskontrolle durch Flucht entziehen. Während der anschließenden Verfolgung werden durch den amtsbekannten 36-jährigen Fahrzeugführer mehrere Fußgänger gefährdet. So können in der Deddo-Cramer-Straße zwei Kinder einen Zusammenstoß vermeiden, indem sie mit ihren Fahrrädern rechtzeitig auf den Gehweg ausweichen. In der Evenburgallee kommt es beinahe zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der die Einsatzfahrt der Polizei bemerkt und sich dem Flüchtenden in den Weg stellt. Zur Vermeidung der Gefährdung weiterer unbeteiligter Personen wird die Verfolgungsfahrt daraufhin unverzüglich abgebrochen. Die Polizei bittet nunmehr die hier genannten durch den Fahrer des KKR gefährdeten Personen um Kontaktaufnahme. Aufgrund der Öffentlichkeitswirksamkeit der Verfolgungsfahrt gibt es vermutlich auch weitere Zeugen des Geschehens. Auch diese mögen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.

