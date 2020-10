Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Holdorf/BAB 1 - 71-Jähriger bei Unfall leicht verletzt - Autobahn vorübergehend voll gesperrt

Holdorf/BAB 1 (ots)

Ein 29-Jähriger befuhr am Freitagnachmittag mit einem VW Passat die A1 in Richtung Bremen. Als der Verkehr gegen 14.55 Uhr im Bereich der Raststätte Dammer Berge ins Stocken geriet, übersah der 29-Jährige, dass ein vor ihm befindlicher Autofahrer bremste. Er fuhr auf den Nissan des 71-Jährigen auf, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn wurde die Autobahn in Richtung Bremen für ca. eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf eine Länge von bis zu 15 Kilometern.

