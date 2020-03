Polizei Essen

POL-E: Essen: Aufmerksamer Anwohner beobachtet flüchtende Kioskeinbrecher - Polizisten nehmen zwei Bochumer fest - Haft

Essen (ots)

45139 E.-Steele: Am frühen Montagmorgen (16. März gegen 4:45 Uhr) beobachtete ein Anwohner (50) zwei verdächtige Personen, die einen Kiosk an der Steeler Straße verließen. Aufgrund der frühen Uhrzeit und der Gesamtsituation entschied sich der Zeuge, den beiden Verdächtigen zu folgen und die Polizei zu informieren. Während ein Streifenteam den Tatort begutachtete und hierbei feststellte, dass der Kiosk aufgebrochen, durchwühlt und augenscheinlich Waren gestohlen wurden, fuhr ein weiteres Team zum Zeugen. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten ermitteln, dass die beiden Verdächtigen in ein Mehrfamilienhaus gegangen sind. Sie entdeckten die beiden Männer daraufhin in einer Wohnung. Beide Männer (32/24) konnten als mögliche Einbrecher identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte unter dem Bett die Registrierkasse des Kiosks und in einem Schrank diverse entwendete Konsumgüter aufgefunden werden. Zudem entdeckten die Beamten Tatwerkzeug in den Taschen der beiden Männer. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher sind bereits in der Vergangenheit wegen gleichgelagerter Straftaten in Erscheinung getreten. Der 32-jährige Bochumer wurde in Haft genommen, der 24-Jährige durfte aufgrund einer bestehenden Meldeanschrift die Polizeiwache verlassen. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

