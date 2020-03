Polizei Essen

POL-E: Essen: Männer streiten um parkendes Auto - 62-Jähriger bedroht 42-Jährigen mit Macheten

Essen (ots)

45329 E.-Karnap: Am Montag, 16. März, eskalierte zwischen zwei Männern ein Streit um den Parkplatz eines Autos. Gegen 18 Uhr wollte der 42-Jährige sein Auto neben einer Einfahrt in der Straße II. Schockenhecke parken. Einen 62-jährigen Anwohner störte das und er wollte den 42-Jährigen von dem Parkplatz vertreiben. Dazu brüllte er den 42-Jährigen aus dem Haus heraus an und bewarf dessen Skoda mit Eiern. Anschließend verließ er das Haus und setzte den Streit auf der Straße fort. Während dessen wurde der 42-Jährige leicht an der Hand verletzt. Als mehrere Personen hinzukamen, ging der 62-Jährige kurz ins Haus und kam mit zwei Macheten in den Händen wieder zurück. Als die alarmierte Polizei eintraf, hatten sich die hinzugekommenen Personen wieder entfernt und die Situation konnte durch die Beamten beruhigt werden. Die beiden Macheten wurden sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. /bw

