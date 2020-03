Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Am Freitagnachmittag (13. März, 16:10 Uhr) kam es auf der Virchowstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW und einem Radfahrer, dieser wurde dabei verletzt.

Ein 43-jähriger BMW-Fahrer wollte aus einem Parkhaus nach links in die Virchowstraße in Richtung Hohlweg abbiegen. Dabei übersah er offenbar die 39-jährige Fahrerin eines Renaults, die ebenfalls die Virchowstraße in Richtung Hohlweg befuhr. Die beiden Wagen stießen zunächst zusammen, anschließend drehte sich der Renault um die eigene Achse und kollidierte mit einem 36-jährigen Radfahrer. Dieser wurde erst auf die Motorhaube, dann auf den Boden geschleudert und dabei verletzt. Der 36-jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden./ SyC

