Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Brandalarm in der Wiesenstraße

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 14.01.2020 kam es gegen 16 Uhr zu einem Brandalarm in der Wiesenstraße in Emmendingen. Der Bewohner des Anwesens hatte sein Essen auf der Herdplatte vergessen, es kam glücklicherweise jedoch lediglich zu einer Rauchentwicklung. Die freiwillige Feuerwehr Emmendingen war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

sk

