Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fußgänger verursacht Unfall und flüchtet - Mofafahrer leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Ein 62-Jähriger war am Donnerstagmittag mit einem Mofa auf der Brinkstraße unterwegs. Als er sich gegen 12.55 Uhr in Höhe der Hausnummer 94 befand, trat ein Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 62-Jährige, woraufhin er stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Mann, sondern entfernte sich in Richtung Magdalenenstraße. Der Unbekannte wurde als ca. 40 bis 50 Jahre alt beschrieben und hatte kurze, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer braunen Jacke und einer blauen Jeans. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er zudem einen Blumentopf und eine Tragetasche in den Händen. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen des Unfalls, aber auch den Verursacher, sich zu melden, Telefon 0541/327-2215.

