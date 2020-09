Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 25-Jähriger von zwei Unbekannten verprügelt; Sindelfingen: Motocross-Maschine gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: 25-Jähriger von zwei Unbekannten verprügelt

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen zwei noch unbekannte Täter, die am Dienstag kurz nach 15.00 Uhr in der Bahnhofsunterführung in Böblingen einen 25-Jährigen verprügelten. Der 25-Jährige, der mit Einkaufstüten bepackt war, war von einem Einkaufsmarkt kommend in der Unterführung unterwegs. Plötzlich wurde er von den beiden Tätern von hinten gepackt und in Richtung eines Ausgangs gezogen. Als sich der 25-Jährige dagegen sperrte, schlugen die Unbekannten auf ihn ein, so dass er zu Boden ging und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Auch auf den am Boden liegenden jungen Mann schlugen die Täter so lange ein bis sich Passanten lautstark einmischten. Hierauf ergriffen die Schläger die Flucht. Der 25-Jährige, der vermutlich schwere Verletzungen erlitt, wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Täter sollen etwa 185 bis 190 cm groß, circa 30 Jahre alt und athletisch gebaut sein. Einer hatte etwas längere Haare, der andere eher kürzere. Sie waren jeweils mit Jeans und Hemd bekleidet und trugen blaue OP-Masken. Zeugen sowie Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/13-2500 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen-Maichingen: Motocross-Maschinen gestohlen

Am Mittwoch zwischen 00.00 Uhr und 08.00 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter im Pappelweg in Maichingen sein Unwesen. Auf einem Grundstück stand ein Motorradanhänger, der mit einer Suzuki Motorcross-Rennmaschine beladen war. Bei dem gelben Motorrad handelt es sich um eine reine Rennmaschine, die keine Straßenzulassung hat. Die Motocross-Maschine war zwar mit Gurten verzurrt, jedoch darüber hinaus nicht gesondert gesichert. Der Täter entlud das Motorrad und schob oder fuhr es anschließend zwischen einer Garagenanlage hindurch, an einem angrenzenden Spielplatz im Bereich eines Trampelpfads vorbei in Richtung der Ulmenstraße. Der Wert der Suzuki, Typ RMZ 250, beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, bittet Zeugen sich zu melden.

