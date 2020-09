Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: 58-Jährige von Hund gebissen; Schönaich: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Weissach: 58-Jährige von Hund gebissen

Am Dienstagabend, gegen 19.00 Uhr, wurde eine 58-jährige Frau auf einem Feldweg in der Nähe der Grabenstraße in Weissach von einem Hund gebissen. Die Frau selbst war mit ihrem eigenen, angeleinten Hund auf dem Weg unterwegs, als ihr eine noch unbekannte Frau entgegen kam, die ebenfalls mit einem Hund spazieren ging. Dieser war jedoch nicht angeleint, ging plötzlich auf die 58-Jährige zu und biss diese in die Hand. Die Begleiterin des Hundes entschuldigte sich bei der verletzten Frau und ging mit ihrem Hund davon. Die Frau dürfte etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. Bei dem Hund soll es sich um einen etwa 60 cm hohen, braunen Jagdhund handeln. Die 58-Jährige begab sich anschließend nach Hause und verständigte Polizei und Rettungsdienst. Ihre Wunden mussten ärztlich versorgt werden. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Hund und seiner Begleitung geben können, sich zu melden.

Schönaich: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte in noch unbekannter Fahrzeuglenker einen VW, der am Dienstag zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr im Dammweg in Schönaich stand. Der Unbekannte stieß gegen die hintere Stoßstange des PKW, der am Fahrbahnrand abgestellt war, und machte sich anschließend aus dem Staub. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

