Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B27/K1629, Walheim: Ausweichmanöver hat hohen Sachschaden zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20:40 Uhr, befuhr ein 51-Jähriger mit seinem McLaren Cabrio die B27 von Kirchheim am Neckar in Richtung Walheim. An der Einmündung zur K1629 wollte er nach rechts in Richtung Hofen abbiegen. Aufgrund eines die Fahrbahn überquerenden Hasen wich er leicht nach links aus, geriet ins Schlingern, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam erst neben der Fahrbahn zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 50.000EUR, es musst durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer blieb beim Unfall unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell