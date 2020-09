Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim: Parkplatzanlage beim Windrad beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zum wiederholten Mal hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag mit einem Quad seine Kreise auf dem Schotterparkplatz des Ingersheimer Windrades gedreht. Er zog dabei nicht nur tiefe Furchen in den Platz, sondern beschädigte durch umherfliegende Steine auch eine Anzeigetafel und die Außenhülle des Windrads. Der Sachschaden beläft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell