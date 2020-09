Polizeipräsidium Ludwigsburg

Stuttgart: Unfall mit gestohlenem Auto - Fahrer flüchtet zu Fuß; Herrenberg-Affstätt: Rückwärts in Gartengrundstück gefahren

A8 / Stuttgart: Unfall mit gestohlenem Auto - Fahrer flüchtet zu Fuß

Mit einem am Vortag im Bereich Günzburg gestohlenen Suzuki hat ein bislang unbekannter Mann am Dienstag gegen 09:50 Uhr auf der A 8 München-Stuttgart vor dem Stuttgarter Kreuz einen Verkehrsunfall verursacht. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit war er auf dem linken Fahrstreifen bei Starkregen ins Schleudern geraten und streifte dabei einen Transporter auf der mittleren Spur. Im Anschluss prallte er gegen die Betonleitwand, wurde von dort abgewiesen und kam schließlich an der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Unter dem Vorwand, Austreten zu müssen, verschwand der Unbekannte zu Fuß in einem angrenzenden Waldstück und kam nicht mehr zurück. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Erfolg. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Der Suzuki wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zu dessen Fahrer dauern noch an.

Herrenberg-Affstätt: Rückwärts in Gartengrundstück gefahren

Zu tief ins Glas geschaut hatte eine 55-jährige Autofahrerin, die am Dienstag gegen 11:20 Uhr beim Rückwärtsfahren im Eisenhutweg ungebremst in ein Gartengrundstück gefahren ist und dort den Zaun und ein Gartenhaus beschädigt hat. An dem Audi entstand dadurch Totalschaden. Polizeibeamte stellten während Unfallaufnahme bei der 55-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest und veranlassten bei ihr die Entnahme einer Blutprobe. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

