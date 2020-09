Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: vermeintlicher Rollerdieb gestellt; Remseck am Neckar: Einbruch in Wohnhaus, Rollerdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: vermeintlicher Rollerdieb gestellt

Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 15-Jährigen, der am Montagabend in der Ludwigsburger Oststadt mit einem gestohlenen Roller unterwegs war. Während einer Streifenfahrt fielen zwei Polizisten gegen 23.50 Uhr zwei Rollerfahrer in der Neckarstraße auf. Um die beiden Zweiradlenker einer Kontrolle zu unterziehen, wendeten die Beamten den Streifenwagen. Plötzlich gaben die beiden Gas und trennten sich schließlich. Die Beamten nahmen nun die Verfolgung eines Rollerfahrers auf. Auf Anhaltesignale reagierte dieser nicht. Doch seine Fahrt endeten nach einigen Abbiegemanövern abrupt in einer Sackgasse im Bereich der Ernst-Kaufmann-Straße. Der Fahrer, ein 15 Jahre alter Jugendlicher, und der Roller wurden hierauf kontrolliert. Wie sich herausstellte, war der Roller offensichtlich manipuliert worden, um ihn ohne passenden Zündschlüssel starten und fahren zu können. Darüber hinaus ist der 15-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Anhand weiterer Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Roller vermutlich in Neckarweihingen gestohlen worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Der 15-Jährige wurde im weiteren Verlauf an seine Mutter übergeben. Der zweite Rollerfahrer konnte bislang nicht identifiziert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 074141/18-5353 an das Polizeirevier Ludwigsburg zu wenden.

Remseck am Neckar-Neckarrems: Einbruch in Wohnhaus

Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146/28082-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Auf der Schütte" in Neckarrems geben können. Der Einbruch wurde am Montag gegen 10.15 Uhr entdeckt. Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum Garten des Wohnhauses und versuchten anschließend ein Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen die Täter das Fenster kurzerhand ein. Über dieses gelangten sie ins Haus und durchsuchten dann diverse Zimmer. Hierbei fiel ihnen eine Schmuckschatulle samt Schmuck in die Hände. Der Wert des Schmucks dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Ob die Unbekannten darüber hinaus noch weitere Beute machten, steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Remseck am Neckar-Pattonville: Rollerdiebe unterwegs

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am Montag gegen 16.30 Uhr die Polizei, nachdem ihm zwei verdächtig wirkende Jugendliche im Bereich des New-York-Rings in Pattonville aufgefallen waren. Der Zeuge hatte die beiden dabei beobachtet, wie sie einen Roller schoben und diesen just in dem Moment auf den Boden warfen und wegrannten, als ein Streifenwagen in ihre Nähe kam. Der Roller wurde im weiteren Verlauf durch Beamte des Polizeireviers Kornwestheim sichergestellt. Erste Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Verdächtigen blieben ohne Ergebnis. Nur wenig später wurde die Polizei ein weiteres Mal gerufen. Eine Zeugin hatte wiederum einen Jugendlichen mit einem Roller fahrend angetroffen. Der Roller allerdings war bereits mittags vom Besitzer, ein Verwandter der Zeugin, als gestohlen gemeldet worden. Diesen zweiten Roller entdeckten die Polizistin versteckt in einem Gebüsch. Dieses Mal verlief die Fahndung jedoch mit Erfolg. Anhand der vorliegenden Beschreibung des Fahrers konnte eine Streifenwagenbesatzung in der Nähe einen 13-Jährigen feststellen. Der Junge wurde zum Polizeirevier Kornwestheim gebracht und im weiteren Verlauf einer Erziehungsberechtigten übergeben. Bei dem 13-Jährigen dürfte es sich auch um einen der beiden Verdächtigen handeln, die zuvor gemeinsam einen Roller geschoben hatten. Mutmaßlich war dieser Roller ebenfalls gestohlen worden. Die Ermittlungen hierzu und zu weiteren möglichen Diebstählen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell