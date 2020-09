POL-LB: Verkehrsunfall in Hildrizhausen und auf der BAB 81 - Gemarkung Herrenberg; Lkw-Fahrer in Schlangenlinien auf der BAB 8 - Gemarkung Stuttgart unterwegs

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Hildrizhausen: Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 07:00 Uhr auf der Herrenberger Straße in Hildrizhausen ereignete. Von der Ehninger Straße wollte eine 44-jährige Fahrerin eines BMW nach links in die Herrenberger Straße einbiegen. Aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs war die Sicht im Kreuzungsbereich mutmaßlich eingeschränkt, weshalb sie das von links herannahende, vorfahrtsberechtigte Motorrad eines 44-Jährigen übersah. Im Bereich der Kreuzung stieß die BMW-Lenkerin schlussendlich mit dem Motorradfahrer, der Richtung Ortsausgang unterwegs war, zusammen. Hierdurch stürzte der 44-jährige Mann auf den Asphalt und wurde leicht verletzt. Ein Rettungsdienst kümmerte sich im weiteren Verlauf vor Ort um den Verletzten. Sein Zweirad war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

BAB 81 / Herrenberg: Ins Schleudern geraten

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam es am Montag gegen 14:25 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Herrenberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Mercedes-Lenker, der den linken Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn in Richtung Singen befuhr, geriet kurz nach dem Schönbuchtunnel auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Hierbei prallte er gegen die Mittelschutzplanke und kam anschließend zwischen dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen quer zur Fahrbahn zum Stehen. Aufgrund dessen musste ein nachfolgender 33-jähriger Opel-Lenker eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu vermeiden. Ein dahinter fahrender 83 Jahre alter BMW-Lenker erkannte die Situation und bremste ebenfalls stark ab. Allerdings konnte er seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und krachte dem Opel ins Heck. Durch den Unfall erlitten der 44-jährige Mann und sein 41 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

BAB 8 / Stuttgart: Alkoholisiert unterwegs

Am Dienstag gegen 03:00 Uhr fiel einem Verkehrsteilnehmer auf der BAB 8 ein Lkw-Fahrer auf, der in Richtung München in Schlangenlinien fuhr. Aufgrund seiner Beobachtungen alarmierte er umgehend die Polizei. Hinzugezogene Polizeibeamte trafen den betreffenden Lkw letztendlich zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Flughafen/Messe und Stuttgart-Plieningen an. Da der Lkw-Fahrer auch hier mehrfach über Leitlinien fuhr, wurde das Fahrzeug an der Anschlussstelle Neuhausen auf den Fildern von der Autobahn gelotst. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 38-jährigen Fahrer fest. Nach Durchführung eines Atemalkoholtestes musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Während der gesamten Maßnahmen zeigte sich der 38-Jährige sehr uneinsichtig und teilweise unkooperativ. Darüber hinaus wurde er gegenüber den Einsatzkräften auch beleidigend. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung rechnen.

