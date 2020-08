Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 21-Jährigen von Unbekannten bestohlen und geschlagen

Ludwigsburg (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben einem 21-jährigen stark alkoholisierten Mann am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.40 Uhr, zuerst auf eine Sitzgelegenheit am Bahnhof in Böblingen geholfen, ihm dann jedoch Bargeld und eine Bankkarte aus der Hosentaschen entwendet. Als der 21-Jährige den Diebstahl bemerkte und die Unbekannten darauf ansprach, wurde er von mindestens zwei der drei Personen mehrmals geschlagen, sodass er leicht verletzt wurde und sich übergeben musste. Die unbekannten Täter können folgendermaßen beschrieben werden: 1. Person: männlich, 175 cm groß, etwa 22 Jahre alt, schlank, schwarzer Adidas-Jogginganzug mit blauen Streifen, schwarze Baseballkappe. 2. Person: männlich, 175 cm groß, etwa 18 Jahre alt, normale Statur, schwarzer Jogginganzug, weiße Schuhe. 3. Person: männlich, etwa 170 cm groß, etwa 23 Jahre alt, kräftige Statur, schwarzer Jogginganzug mit roten Streifen, Brille. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, entgegen.

