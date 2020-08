Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Neuhausen auf den Fildern, BAB 8: Unfall zwischen PKW und LKW - Geschädigter gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen gegen 08.40 Uhr war eine 60-Jährige Citroen-Fahrerin auf der A 8 in Höhe Neuhausen in Richtung München unterwegs. Sie fuhr auf dem mittleren der drei Fahrstreifen und touchierte mit ihrer rechten Fahrzeugseite einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw. Die 60-Jährige hielt anschließend auf dem Standstreifen an, der Lkw-Lenker fuhr ohne anzuhalten weiter. An dem blauen Citroen C1 ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zum unfallbeteiligten Lkw geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

