Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 43-Jähriger prallt gegen drei Autos, Unfall auf der B 10

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: 43-Jähriger prallt gegen drei Autos

Drei fremde Autos sowie sein eigenes demolierte ein 43 Jahre alter VW-Lenker im frühen Montagmorgen in der Gerokstraße in Vaihingen an der Enz. Gegen 02.15 Uhr war der Mann vom Nebenweg kommend in der Gerokstraße unterwegs. Im Verlauf der Fahrt kam er, vermutlich da er sich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel hinter das Steuer des VW gesetzt hatte, zunächst nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Skoda, der am linken Fahrbahnrand stand. Anschließend kam er zu weit nach rechts und streifte einen am rechten Straßenrand abgestellten Ford. Als er dann mutmaßlich versuchte wieder nach links zu lenken, geriet er wieder zu weit auf die linke Seite und touchierte auch noch einen BMW. Hierbei wurde sein VW derart stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Das vom 43-Jährigen hinzugerufene Abschleppunternehmen alarmierte schließlich die Polizei, die bei der sich anschließenden Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch bei dem Mann sowie Ausfallerscheinungen, wie verzögertes Reaktionsvermögen, feststellte. Der 43-Jährige führte freiwillig einen Atemalkohol- sowie einen Dorgenvortest durch. Beide verliefen positiv, worauf er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde darüber hinaus beschlagnahmt und der VW abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 15.000 Euro belaufen.

Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Unfall auf der B 10

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 12.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 15.10 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Enzweihinger ereignete. Ein 20 Jahre alter BMW-Lenker, der einen 27-jährigen Beifahrer an Bord hatte, wollte von der Vaihinger Straße nach rechts auf die B 10 abbiegen. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er beim Abbiegen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen VW, der bei "rot" auf dem Linksabbiegestreifen von der B 10 in Richtung der Vaihinger Straße stand. Der 21 Jahre alte Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Ein weiterer 54 Jahre alter Mitfahrer blieb unverletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zunächst hatten die Insassen des BMW wohl versucht, die Fahrereigenschaft des 20-Jährigen zu verschleiern. Anhand der Angaben unabhängiger Zeugen konnte jedoch verifiziert werden, dass der 20-Jährige den BMW zum Unfallzeitpunkt gelenkt hatte. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 20-jährige BMW-Lenker nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell