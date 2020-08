POL-DH: +++ Tipps zum Schulanfang +++

Polizeiinspektion Diepholz

Am Donnerstag, 27.08.2020, ist es wieder soweit: Die Sommerferien in Niedersachsen sind zu Ende und die Schüler starten wieder in ein neues Schuljahr.

Ergänzend zur bereits übersandten Pressemeldung zur Aktion "Sicherer Schulweg" vom 11.08.2020 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68439/4675956), die sich an ABC-Schützen selbst und deren Eltern richtete, gibt die Polizei Diepholz folgende Empfehlungen für alle anderen Verkehrsteilnehmer:

Abschluss der Übungsphase

Sie hatten jetzt etwa 2 Wochen Zeit, mit Ihrem Kind den neuen Schulweg zu üben. Jetzt ist Gelegenheit, das Erlernte zu kontrollieren. Lassen Sie ihr Kind den Weg allein bewältigen und folgen Sie in kurzem Abstand. So können Sie sich einen Eindruck verschaffen, ob ihr Kind auf die Anforderungen genügend vorbereitet ist.

Besonderer Blick auf die Sicherungseinrichtungen

Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder von dort abholen, sollte es selbstverständlich sein, dass sie auf die vorschriftsmäßige Sicherung aller Insassen achten. Die Polizei überwacht in den ersten Schultagen an stark befahrenen Schulwegen, sowie vor Schulen und Kindergärten verstärkt die Gurtanlegepflicht. Obwohl hinreichend belegt ist, dass der Sicherheitsgurt eine wichtige Schutzwirkung darstellt, zeigt die Unfallstatistik immer wieder, dass viele Verkehrsteilnehmer Gurtmuffel sind und diesen nicht anlegen. Die Fahrzeugführer tragen Verantwortung für sich und ihre Mitfahrer. Wenn Sie Kinder an Bord haben, ist es Ihre Aufgabe diese vorschriftsmäßig zu sichern!

Verhaltenstipps für die Verkehrsteilnehmer:

Fahren Sie vor allem in Wohngebieten, auf Schulwegen, an Haltestellen und im Bereich von Schulen und Kindergärten langsam. Hier gilt die Devise: "Fuß vom Gas". Seien Sie selbst als Fußgänger oder Fahrradfahrer den Kindern ein gutes Vorbild. Benutzen Sie die vorgesehenen Ampelanlagen und Fußgängerüberwege und Radfahrerfurten, um die Straßenseite zu wechseln. Überqueren Sie die Straße nicht wenn die Ampel "rot" zeigt. Kinder übernehmen falsche und auch gefährliche Verhaltensweisen!

Beachten Sie auch die speziellen Regelungen an Bushaltestellen:

- Bushaltestellen sind keine Spielplätze!

- Niemals vor oder hinter dem haltenden Bus die Straße überqueren, sondern warten bis der Bus die Haltestelle passiert hat.

- Beim Aussteigen auf vorbeifahrende Radfahrer und vorbeigehende Fußgänger achten.

- An den Haltestellen nicht drängeln und auf ausreichend Abstand zum heranfahrenden Bus achten.

- Das richtige Verhalten beim Ein- und Aussteigen an Schulbushaltestellen können Sie mit Ihrem Kind vorher besprechen und auch üben.

Jedoch heißt es nicht nur für die Schüler an den Bushaltestellen "Vorsicht". Jeder Verkehrsteilnehmer ist aufgerufen, dort - besonders jetzt zu Schulbeginn aufmerksam zu sein. Auch hier gilt: "Fuß vom Gas" und aufmerksam am Straßenverkehr teilnehmen, auch wenn es nicht durch besondere Verkehrszeichen angeordnet ist!

