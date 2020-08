Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Unfälle mit Verletzten in Syke-Barrien +++ Zeugen gesucht nach Nötigung in Sulingen +++ berauschte Fahrzeugführer in Stuhr festgestellt +++

Diepholz

Sulingen - Nötigung im Straßenverkehr / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 18.08.2020, 14.30 Uhr, befuhr eine 35-jährige Sulingerin mit ihrem PKW in Sulingen die Lange Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Sparkasse kam ihr ein schwarzer Geländewagen mit einem auffällig roten Werbeschriftzug auf der Beifahrerseite entgegen. Dort wechselte der Geländewagenfahrer auf ihre Fahrspur der Sulingerin, so dass diese auf den Parkstreifen vor der Sparkasse ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Fahrer des Geländewagens soll es sich um einen ca. 50 Jahre alten Mann mit hellen Haaren gehandelt haben, der ein hellblaues Oberteil trug. Es werden Zeugen des Vorfalls gesucht, insbesondere ein PKW Fahrer, der direkt hinter der Sulingerin fuhr und den Vorfall beobachtet haben müsste.

Stuhr - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr kontrollierten Beamte des PK Weyhe auf der Delmenhorster Straße in 28816 Stuhr einen VW, da der Beifahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 28-jährige Fahrzeugführer den Pkw nicht hätte führen dürfen, da gegen ihn ein Fahrverbot verhängt wurde. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt.

Stuhr - Fahren unter Kokaineinfluss

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 01:25 Uhr, fiel einer Weyher Streifenbesatzung auf der Straße Stuhrbaum in 28816 Stuhr ein Mercedes-Benz auf. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer Verhaltensauffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuten. Ein Drogentest bestätigte diesen Verdacht: der 34-jährige Stuhrer stand unter dem Einfluss von Kokain. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Syke-Barrien - Unfall am Fuchsweg

Am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr ist es auf der B6 zwischen Barrien und Melchiorshausen zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Ein 60-jähriger VW-Beetle-Fahrer aus der Wedemark wollte von der B6 nach links in den Fuchsweg abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden VW-Polo, der in Richtung Barrien fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 22jährige Fahrer aus Asendorf in seinem Beetle gegen die linke Leitplanke und dann mehrere Meter in Fahrtrichtung Barrien geschleudert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 24.000EUR. Es waren mehrere Ersthelfer sowie auch Zeugen am Unfallort. In diesem Zusammenhang werden aber noch zwei weitere Zeugen gesucht: Der Fahrer eines grauen Mercedes sowie der Fahrer eines schwarzen Mercedes, die ebenfalls in Richtung Barrien unterwegs waren. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke (0 42 42) 9 69-0 zu melden.

Syke-Barrien - Unfall an der Sudweyher Straße

Ebenfalls am Dienstagabend kurz nach 21.00 Uhr ist es auf derselben Straße zu noch einem weiteren Unfall mit ähnlichem Hergang gekommen: Eine 23jährige Frau aus Bramstedt kam mit ihrem Renault Captur aus Fahrtrichtung Bremen und wollte von der B6 nach links auf die Sudweyher Straße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden BMW einer 33jährige Barrierin und es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem beide Fahrerinnen verletzt wurden. Auch hier waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt 14.000EUR.

Syke-Ristedt - Diebstahl aus verschlossenem Auto

Auf dem Parkplatz zum Warwer Sand an der Warwer Straße wurde am Montagnachmittag in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr ein schwarzer Seat Ibiza aufgebrochen. Entwendet wurde die darin befindliche, perlmuttfarbene Handtasche mit sämtlichen Ausweispapieren sowie Schmuck im Wert von 300EUR. Zur genannten Zeit sollen noch fünf oder sechs weitere PKW dort geparkt haben. Wem dort etwas aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei in Syke (0 42 42) 9 69-0 anzurufen.

