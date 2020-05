Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Trickdieb bestiehlt Seniorin bei Geldwechsel

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Dienstag gegen 10:30 Uhr in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar auf eine 82 Jahre alte Seniorin abgesehen. Die Frau hatte sich auf dem Parkplatz eines Supermarkts aufgehalten und wurde dort von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Nachdem der Unbekannte die Seniorin nach Wechselgeld gefragt hatte, holte sie ihre Geldbörse heraus und suchte nach Wechselgeld. Währenddessen zog der Mann unbemerkt eine zweistellige Bargeldsumme aus dem Geldbeutel. Das Fehlen des Geldes wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt und die Polizei informiert. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann Ende 20 handeln, der ein gepflegtes Erscheinungsbild hat und möglicherweise mit einem schwarzen Mercedes unterwegs war. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

