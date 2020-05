Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: BMW am Waldfriedhof beschädigt; Böblingen: Opferstock aus Kirche gestohlen; Holzgerlingen: Elektrorasierer im Discounter gestohlen

Sindelfingen-Maichingen: BMW am Waldfriedhof beschädigt

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 6:55 Uhr und 16:15 Uhr einen in der Stuttgarter Straße in Sindelfingen-Maichingen abgestellten BMW. Das Fahrzeug befand sich dort auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs und der Schaden entstand vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 697 0 zu melden.

Böblingen: Opferstock aus Kirche gestohlen

In einer Kirche in der Feldbergstraße in Böblingen wurde zwischen Freitag, 12:30 Uhr, und Montag, 13:00 Uhr, ein Opferstock gestohlen. Den Spuren nach versuchte der Täter zunächst einen Opferstock aufzubrechen. Als dies nicht gelang, schraubte er einen anderen Opferstock ab und nahm ihn mit. Im Opferstock befand sich ein nicht bezifferbarer Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07031 12 2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Holzgerlingen: Elektrorasierer im Discounter gestohlen

Zwei Männer stehen in dringendem Tatverdacht am Dienstag gegen 11:45 Uhr in einem Discounter in der Olgastraße in Holzgerlingen mehrere Elektrorasierer und eine Packung Tee gestohlen zu haben. Einer der Männer war einem Zeugen wegen seines Rucksacks im Laden aufgefallen und als er den Discounter verlassen wollte, sprach der Zeuge ihn an. Der 21-Jährige rannte daraufhin über den Parkplatz und ließ dabei seinen Rucksack fallen. Sein 32-jähriger Begleiter konnte bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten im Laden festgehalten werden. Im Rucksack fand man das Diebesgut im Wert von knapp 400 Euro. Im Zuge der Fahndung konnten Polizisten den 21-Jährigen dann in unmittelbarer Nähe des Discounters feststellen. Er hatte sich vor den Beamten versteckt. Die Beiden müssen nun mit Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls rechnen.

