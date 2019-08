Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfall auf Autobahn

Schüttorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 23-jährige Autofahrerin verlor aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über ihren PKW und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Sie und ihr 24-jähriger Beifahrer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell