Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Langholztransporter beschädigt Bus im Vorbeifahren

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 9:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Langholztransporter und einem Omnibus. Der Omnibus fuhr von Pleidelsheim kommend in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen über die Tiefengasse in Ingersheim, als dem Fahrzeug in einer dortigen engen Kurve im Einmündungsbereich der Goethestraße ein Langholztransporter entgegenkam. Als beide Fahrzeuge einander passierten, schwenkte das nach hinten herausragende Langholz aufgrund des Straßenverlaufs aus und beschädigte eine Scheibe des Omnibusses. Durch die umherfliegenden Glassplitter wurde eine 23-Jährige leicht verletzt. Der Omnibus konnte nach dem Unfall seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Die Höhe der Sachschäden war bislang noch nicht bekannt.

