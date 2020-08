Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Unfallflucht in Brinkum-Nord +++ illegale Müllentsorgung +++ 23-jähriger in Lemförde ohne Führerschein aber mit Btm im Blut unterwegs +++

Diepholz (ots)

Lemförde - Fahren unter Btm-Einfluss/ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montagnachmittag gegen 14:00 Uhr stellte die Polizei Lemförde auf der B51 einen schwarzen Mercedes fest. Bei der Kontrolle wurde eine Beeinflussung durch berauschende Mittel festgestellt. Der 23-jährige bei der Polizei bekannte Lemförder räumte den Konsum ein und wurde einem Arzt zur Blutentnahme zugeführt. Außerdem konnte er keinen Führerschein vorlegen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

Brinkum-Nord - Verkehrsunfallflucht

Am Montag kam es auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Henleinstraße in Stuhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 12.15 Uhr und 12.50 Uhr wurde, mutmaßlich beim Ausparken, ein ordnungsgemäß geparkter roter Mitsubishi beschädigt, welcher nahe des Eingangs zum Möbelhaus abgestellt war. An dem Mitsubishi entstand ein Schaden von circa 1.100EUR. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - illegal Müll entsorgt

In der Zeit von Freitagabend, 20.00 bis Samstag früh 10.00 Uhr hat ein bisher unbekannter Umweltsünder elf Reifen samt Felgen in einem Maisfeld im Ortsteil Bruchmühlen abgelegt. Wer dazu etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter der neuen Tel.-Nr. (0 42 52) 9 38 25-0 anzurufen.

Asendorf - Auffahrunfall auf der B6

Am Montag gegen 13.45 Uhr wollte ein Verkehrsteilnehmer von der Hannoverschen Straße nach links in die Uepser Straße abbiegen. Eine 19jährige Fahrschülerin, die mit ihrem Fahrlehrer dahinter fuhr, bremste ordnungsgemäß ab. Leider erkannte die nachfolgende 72jährige PKW-Fahrerin aus Bruchhhausen-Vilsen dies nicht und fuhr mit ihrem VW-Tiguan auf den Fahrschulwagen auf. Der Sachschaden beträgt ca. 2.000EUR. Somit hatte die Fahrschülerin ihren ersten - und hoffentlich letzten - Unfall bereits vor ihrem Führerschein.

