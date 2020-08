Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Fund einer Rasierklinge auf Syker Spielplatz +++

Diepholz (ots)

Syke - Fund einer Rasierklinge

Auf einem öffentlichen Kinderspielplatz in der Nähe des Syker Rathauses wurde am Montagmorgen vom Hausmeister im Sand eine Rasierklinge aufgefunden. Die Klinge wurde nicht in unmittelbarer Nähe der dort verbauten Spielgeräte aufgefunden, eine Gefährdung für spielende Kinder hat nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorgelegen.

Die Polizei Syke hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Zusammenhang zu den aufgefundenen Messern auf Spielplätzen in Bremen und Weyhe hat sich nach ersten Erkenntnissen nicht ergeben.

Zusatz zur Pressemeldung von 14:06 Uhr (Brand eines Motorboots): Vorfallszeit/ Brandentdeckungszeit war Montagmorgen (17.08.2020) gegen 00:10 Uhr

