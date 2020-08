Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Vandalismus am Gymnasium Twistringen +++

Diepholz (ots)

Vandalismus am Gymnasium Twistringen / Zeugenaufruf

In der vergangenen Nacht (Mittwochmorgen gegen 03:50 Uhr) gingen bei der Polizei Mitteilungen über Randalierer am Gymnasium Twistringen, Vechtaer Straße, ein. Die eingesetzten Beamten des PK Syke stellten fest, dass unter einem Fahrradstand offensichtlich ein Lagerfeuer entzündet wurde. Weiterhin wurden diverse Scherben von zerbrochenen Flaschen festgestellt. Personen konnten vor Ort nicht angetroffen werden. Allerings wurde im Nahbereich eine Gruppe Jugendlicher festgestellt, allesamt aus dem Raum Twistringen. Ob diese für die Beschädigungen verantwortlich zu machen sind, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Da der Bereich videoüberwacht ist, sind die Beamten allerdings zuversichtlich, die Täter ermitteln zu können. Die Schadenshöhe wird auf 500EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Syke unter 04242/969-0 zu wenden.

