Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181219-1131: Werkzeuge aus Firmenwagen gestohlen

Engelskirchen (ots)

Verschiedene Werkzeuge haben Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag (17.Dezember) aus einem weißen Kleintransporter gestohlen. Der weiße Transporter parkte zur Tatzeit, zwischen 21 Uhr am Montag und 8 Uhr am Dienstagmorgen in der Franz-Brovot-Straße auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Bei dem Diebesgut handelt es sich überwiegend um Elektrowerkzeuge und Werkzeugkisten.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

