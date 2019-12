Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181219-1130: Einbrecher stehlen Schmuck

Wiehl (ots)

In der Wülfringhausener Straße sind Unbekannte am Dienstag (17. Dezember) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter erbeuteten Schmuck und flüchteten anschließend vom Tatort. Zwischen 15:15 Uhr und 18:30 Uhr schlugen die Täter ein Fenster ein, öffneten dieses und verschafften sich so Zugang ins Haus. Dort durchwühlten sie alle Räumlichkeiten. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

