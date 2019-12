Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171219-1127: Diebstahl im Pfarrrheim

Wipperfürth (ots)

Aus dem Pfarrheim der katholischen Kirche in der Straße "Kirchplatz" haben Unbekannte in den vergangenen Tagen eine Geldkassette gestohlen. Die Täter verschafften sich im Tatzeitraum zwischen Freitag 18:30 Uhr und Montag (16. Dezember) 8:30 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zugang in das Pfarrheim. Dort entwendeten sie die fest montierte Geldkassette samt Inhalt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell