POL-GM: Fußgängerin lebensgefährlich verletzt!

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es heute gegen 14:30 Uhr in Bergneustadt: Eine 86- jährige Bergneuststädterin befuhr zu dieser Zeit mit ihrem Pkw den Kreisverkehr an der Kölner Straße / Talstraße. Beim Durchfahren des Kreißel kam sie von der Fahrbahn ab und stieß mit einer 57- jährigen Fußgängerin, die sich auf dem angrenzenden Rathausplatz aufhielt, zusammen. Die ebenfalls aus Bergneustadt stammende Fußgängerin trug lebensgefährliche Verletzungen davon, während die Autofahrerin lediglich einen Schock erlitt. Beide Frauen wurden nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand mittlerer Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro. Aufgrund der polizeilichen Unfallaufnahme kam es zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung.

