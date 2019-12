Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 161219-1125: Schmuck bei Einbruch in Dieringhausen erbeutet

Gummersbach (ots)

Am Samstag (14. Dezember) sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Oberen Hardtstraße eingestiegen. Die Täter begaben sich zwischen 11.30 und 19.30 Uhr zunächst auf die Rückseite des Hauses und hebelten dort die Terrassentür auf. Im Haus suchten sie offenbar nur das Schlaf- und Badezimmer auf; mit Schmuck als Beute konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Bei aktuellen Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf unter der Rufnummer 110.

