Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 161219-1124: Scheiben eingeschlagen

Hückeswagen (ots)

Einbrecher waren am Wochenende in Hückeswagen aktiv.

Zwischen 12 Uhr und 17 Uhr versuchten Unbekannte am Samstag (14.Dezember) gewaltsam die Haustür eines Wohn-/Geschäftshauses in der Markstraße zu öffnen. Sie schafften es allerdings nicht diese zu öffnen und ließen von ihrem Vorhaben ab.

In der Friedrichstraße beschädigten Täter die Schaufensterscheibe eines Friseursalons. Das Fenster splitterte; die Täter drangen jedoch nicht ins Objekt ein. Die Tatzeit liegt hier zwischen 12:45 Uhr am Samstag und 11:45 Uhr am Sonntag (15.Dezember).

Mehr Erfolg hatten Kriminelle, die sich ein Tattoostudio in der Marktstraße vorgenommen hatten. Zwischen 20:30 Uhr am Samstag und 15:30 Uhr am Sonntag (15.Dezember) schlugen sie an der Rückseite des Wohn- und Geschäftshauses ein Fenster ein und gelangten so in das Objekt. Die Täter suchten in dem Tattoostudio nach möglichem Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

