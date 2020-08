Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Randalierende Pkw-Fahrerin in Marl +++ Moorbrand in Barnstorf +++ Mangelhafte Ladungssicherung in Sulingen festgestellt +++

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Lemförde - Alkoholsierte VW-Fahrerin greift Polizisten an

Am Mittwoch gegen 12:50 Uhr teilten mehrere Zeugen der Polizei einen auffälligen VW Eos mit. Deren 50-jährige Fahrerin aus Lembruch hatte im Bereich Marl das Rotlicht einer Ampel missachtet. Kurz darauf kam sie mit dem Pkw von der B51 ab und beschädigte dabei mehrere Verkehrszeichen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.200EUR geschätzt. Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und flüchtete auf direktem Weg nach Hause. Dort konnte sie durch die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Diepholz angetroffen werden. Bei der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen schlug die stark alkoholisierte 50-jährige plötzlich um sich und traf eine Beamtin am Kopf, die dabei leicht verletzt wurde. Weiterhin bespuckte sie die Beamten und beleidigte sie mit übelstem Vokabular. Die Frau musste mit zur Blutprobe, weiterhin wurde ihr Führerschein sichergestellt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste sie die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Ein später durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,31 Promille.

Es wurden Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Straßenverkehrsgefährdung, Widerstand in Verbindung mit Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Barnstorf/ Goldenstedt - leichtsinniger Pkw-Fahrer verursacht Moorbrand

Am Mittwochnachmittag gegen 16:50 Uhr wurde die Polizei von einem Mercedes-Fahrer informiert, dass er im Moorgebiet zwischen Barnstorf und Goldenstedt mit seinem Pkw stecken geblieben sei. Das Fahrzeug habe Feuer gefangen und er sei nicht in der Lage, das Fahrzeug selbstständig zu löschen. Die hinzugerufenen Kräfte von Polizei und Feuerwehr hatten große Schwierigkeiten, dass tief im Moorgebiet stehende Fahrzeug zu finden. Zudem war das Gebiet so schwer zugänglich, dass die schweren Feuerwehrfahrzeuge den Brandort gar nicht erreichen konnten. Der Feuerwehr konnte lediglich mit leichtgängigen Quads oder zu Fuß zur Einsatzstelle gelangen. Das brennende Fahrzeug entzündete umliegende Moorflächen. So geriet insgesamt eine Fläche von ca. 4 Hektar in Brand. Die Feuerwehr war mit über 100 Kameraden aus 13 umliegenden Ortswehren im Einsatz und konnte erst gegen 21:30 Uhr mit einer Reduzierung der Kräfte beginnen. Eine Brandwache wurde organisiert, um mögliche aufflammende Glutnester sofort zu bekämpfen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass Teile des Motors oder des Katalysators von dem Mercedes SLK die trockene Moorvegetation in Brand setzten. Das ältere Ehepaar aus Sulingen blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der 16 Jahre alte Mercedes SLK brannte vollständig aus. Gegen den 66-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Das Paar gab an, eine Fahrradtour ausarbeiten zu wollen und war deshalb bis tief ins Moor gefahren. Die Feuerwehren warnen in den Sommermonaten regelmäßig davor, PKWs nicht abseits von gepflasterten oder geteerten Wegen abzustellen, da z.B. durch die Hitze von Katalysatoren die Vegetation in Brand geraten kann.

Diepholz - Kollision zweier Pedelec-Fahrerinnen

Am Mittwochmorgen gegen 07:10 Uhr kollidierten zwei sich entgegenkommende Pedelec-Fahrerinnen auf der Flöthestraße. Eine 82-jährige Dame fuhr aus Rtg. Dustmühle kommend in den dortigen Kreisverkehr und kollidierte mit einer anderen Pedelec-Fahrerin, 34 Jahre alt, ebenfalls aus Diepholz. Im Bereich der Querungshilfe stürzten die beiden Damen und wurden dabei nicht unerheblich verletzt. Die 82-jährige musste mit einem RTW dem Krankenhaus zugeführt werden, die 34-jährige begab sich selbstständig in ambulante Behandlung.

Maasen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Leicht verletzt wurde eine 26-jährige Frau aus Sulingen am gestrigen Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Maasen. Gegen 17:50 Uhr war die junge Frau mit ihrem Leichtkraftrad auf der Alten Dorfstraße in Maasen unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte, wobei sie sich verletzte. Ein Rettungswagen war vor Ort und brachte die 26-jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Twistringen - Sachbeschädigung

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Theodor-Storm-Straße mit einer Zwille geschossen und dadurch mutwillig die Außenjalousie eines Einfamilienhauses beschädigt. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Twistringen unter der neuen Telefon-Nr. (0 42 43) 97 05 70 zu melden.

Syke - PKW beschädigt

In der Zeit von Dienstag, 15.00 Uhr bis Mittwoch 01.30 Uhr wurde in der Berliner Straße ein geparkter Opel Astra beschädigt. Die Motorhaube wurde zerkratzt und das Kennzeichen aus der Halterung genommen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Syke (0 42 42) 9 69-0 anzurufen.

Sulingen - Ladung eines Lkw völlig unzureichend gesichert (Bild im Download)

Am Mittwochnachmittag gegen 12:50 Uhr erhielten Beamte des PK Sulingen einen Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers. Der vor ihm fahrende Lkw-Sattelzug schien seine Ladung zu verlieren. Die Plane des Aufliegers war seitlich bereits stark ausgebeult und zum Teil schon eingerissen, sodass ein Herausfallen der Ladung drohte. Der 56-jährige Lkw-Fahrer konnte auf einen Parkplatz geleitet und dort kontrolliert werden. Die Beamten stellten fest, dass die Ladung (mehrere Paletten mit Baumaterialien) völlig ungesichert verstaut wurden. Der Fahrer nutzte keinerlei Anti-Rutsch-Matten und auch keines Zurrgurte. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Sattelzug mit vorwerfbar 82km/h über die Bundesstraße gelenkt wurde, auf der für ihn jedoch nur 60km/h zulässig gewesen wären. Der Fahrer einer türkischen Spedition wurde zur Nachsicherung der Ladung verpflichtet. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von 230EUR konnte er die Weiterfahrt fortsetzen.

