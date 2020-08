Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht; Ditzingen: zwei LKW beschädigt, zwei hochwertige Downhill-Bikes gestohlen; Sachsenheim: Peugeot beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Eglosheim: Unfallflucht

Zwischen Samstag 22.30 Uhr und Sonntag 09.25 Uhr verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Tammer Straße in Eglosheim eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW auf einem Parkplatz gegenüber einer Gaststätte. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Der Unbekannte machte sich jedoch ohne sich um den Unfall zu kümmern davon. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, nimmt Hinweise entgegen.

Ditzingen-Schöckingen: zwei LKW beschädigt

Am Sonntagmorgen, gegen 10.25 Uhr, wurde das Polizeirevier Ditzingen alarmiert, nachdem ein Zeuge in der Ludwigsburger Straße in Schöckingen zwei beschädigte LKW festgestellt hatte. An beiden Fahrzeugen hatte ein noch unbekannter Täter jeweils das Beifahrerfenster eingeschlagen, um so mutmaßlich die Beifahrertür öffnen zu können. Vermutlich wurde aus den Fahrzeugen jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt mehrere hundert Euro belaufen. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, entgegen.

Ditzingen: zwei hochwertige Downhill-Bikes gestohlen

Zwei hochwertige Downhill-Bikes wurden am Sonntag zwischen 01.00 Uhr und 08.30 Uhr aus einer verschlossenen Garage in der Kniebisstraße in Ditzingen gestohlen. Der noch unbekannte Täter hebelte zunächst die Tür zur Garage auf und ließ dann beide Fahrräder mitgehen. Es handelt sich um ein graues Canyon Torque DHX Flashzone und ein orange/olivgrünes Scott Gambler 710. Der Wert beide Bikes dürfte bei rund 7.500 Euro liegen. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Sachsenheim-Großsachsenheim: Peugeot beschädigt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz gegen einen noch unbekannten Täter, der zwischen Samstag 20.45 Uhr und Sonntag 06.35 Uhr in der Bissinger Straße in Großsachsenheim sein Unwesen trieb. Der Unbekannte schlug die Heckscheibe eines am Straßenrand abgestellten Peugeot ein und machte sich anschließend aus dem Staub. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei nimmt unter Tel. 07042/941-0 Hinweise entgegen.

