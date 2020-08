Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Brände in Steinenbronn und Böblingen, Einbrüche in Weil der Stadt und Weissach

Ludwigsburg (ots)

Steinenbronn: Gartenhausbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es am Samstagabend gegen 21:30 Uhr in Steinenbronn, in der Hohewartstraße, zu einem Brand eines Gartenhauses, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Eine Anwohnerin erkannte das Feuer und wählte den Notruf. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr gelang es weiteren Anwohnern jedoch, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen. Dabei atmete eine 23-Jährige Rauch ein und musste zur Behandlung durch die anwesenden Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. An dem Gartenhaus entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Am Einsatzort war, neben dem Rettungsdienst, die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 27 Mann sowie eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen eingesetzt.

Böblingen: Brand im Mehrfamilienhaus

Am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr schlugen Flammen aus einem gekippten Fenster in einem Mehrfamilienhaus in der Vaihinger Straße in Böblingen. Grund hierfür war möglicherweise eine glimmende Zigarettenkippe in einem Aschenbecher auf einem Holztisch. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte glücklicherweise durch andere Hausmitbewohner auf den Brand aufmerksam gemacht werden und daraufhin die Wohnung unverletzt verlassen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 20 Wehrleuten am Einsatzort war, gelöscht. Trotz der schnellen Löschmaßnahmen wurden diverse Einrichtungsgegenstände, Fenster sowie die Dachverschalung beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Neben der Feuerwehr befanden sich drei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Böblingen im Einsatz.

Weil der Stadt: Gartenhausaufbruch

Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit des Gartengrundstücksbesitzers zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen, um dessen Gartenhaus aufzubrechen. Das Gartengrundstück befindet sich in der Unteren Talstraße in Weil der Stadt im Stadtteil Merklingen. Die Einbrecher verschafften sich über ein gewaltsames Aufhebeln der Tür Zutritt zu dem Gartenhaus und bereicherten sich an drei Gartengerätschaften im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Personen, welche sachdienliche Hinweisen tätigen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel.: 07152 / 6050, in Verbindung zu setzen.

Weissach: Aufgebrochene Spielautomaten in Gaststätte

In der Nacht zum Samstag gelangte die bislang unbekannte Täterschaft über eine unverschlossene Tür in das Treppenhaus eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Weissach, in welchem sich auch eine Gaststätte befindet. Die Täter konnten sich über eine weitere unverschlossene Tür Zugang zu der Gaststätte verschaffen, wo sie mehrere Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Geld entwendet haben. Der genaue Betrag ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. Personen, welche zwischen 04:00 Uhr und 13:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 / 6050 zu melden.

