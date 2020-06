Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Beschädigungen an Bushaltestellen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der Nacht von Freitag, 12.06.2020, auf Samstag, 13.06.2020, öffneten unbekannte Personen, möglicherweise im Rahmen einer Anti-Bundeswehr-Aktion an 17 Bushaltestellen mindestens 28 Werbeschaukästen in der Hildesheimer Innenstadt. Anschließend entfernten sie die darin befindlichen Plakate, um sie sodann gegen selbstgefertigte Anti-Bundeswehr-Plakate auszutauschen. In diesem Zusammenhang kam es zu diversen Beschädigungen sowie Totalverlusten von Originalplakaten.

Die Ermittler suchen Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen an Bushaltestellen in der Hildesheimer Innenstadt gemacht haben. Es besteht die Annahme, dass die Personen bei der Tatbegehung Warnwesten getragen haben könnten.

Diese Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

