Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Uneinsichtiger Senior missachtet Fahrverbot

Bad Pyrmont (ots)

Am 04.06.2020, gegen 10:40 Uhr, kam zwei Beamten des Einsatz- und Streifendienstes des PK Bad Pyrmont auf der Grießemer Straße ein 73-jähriger Pyrmonter in seinem Opel Zafira entgegen. Den Beamten war bekannt, dass gegen den Senior ein aktuelles Fahrverbot besteht. Die Polizeibeamten wendeten und versuchten den Fahrer mittels Haltesignalen zu stoppen, denen er aber nicht folgte. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes hielt er schließlich an. Seinen Führerschein konnte er nicht vorzeigen, beteuerte aber immer wieder, einen "Ersatzführerschein" zu Hause liegen zu haben. Da der Mann keinerlei Einsicht für die Rechtsfolgen des Fahrverbotes zeigte, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Mann wird eine Strafanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Telefon: 05281/94060

PHK Schiffling

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell