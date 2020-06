Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Bad Münder - Zeugenaufruf

Bad Münder (ots)

Am 03.06.2020 kam es in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 10:35 Uhr, in der Bahnhofstraße in Bad Münder, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen geparkten grauen Hyundai i10. Der Unfallverursacher verließ nach dem Zusammenstoß unerlaubt den Unfallort.

Am Hyundai wurde durch den Zusammenstoß nahezu die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt. Außerdem wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden an dem Hyundai wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Durch die Polizei wurden Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/93310 zu melden.

