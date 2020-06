Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Motorrad Kontrollen im Weserbergland

Weserbergland (ots)

Bei bestem Wetter für Motorradfahrer führten Mitglieder der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, sowie Mitglieder der SKG Krad (Spezialisierte Kontrollgruppe) der Polizeidirektion Göttingen am Sonntag (31.05.2020) kombinierte Geschwindigkeits- und Motorradkontrollen an der Landesstraße 425 zwischen Bessinghausen und Haus Harderode durch.

Während der sechsstündigen Kontrolle wurden knapp 100 Motorräder und ihre Fahrer kontrolliert. Acht Kräder wurden vor Ort stillgelegt. Bei fünfen war die Betriebserlaubnis aufgrund von Umbaumaßnahmen mit Zubehörteilen, die nicht der Norm entsprachen, erloschen. Die Abgasanlagen waren dadurch deutlich lauter, als erlaubt. In einem Fall war ein nicht zugelassener Bremshebel am Motorrad verbaut. Der Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen, nachdem er den Original Bremshebel wieder montiert hatte. Für die Fahrer zweier Harley-Davidson war die Fahrt an der Kontrollstelle ebenfalls zu Ende, da die Maschinen keine Abdeckung über dem Antriebsriemen hatten, was ein erhöhtes Verletzungsrisiko darstellt.

Lediglich ein Krad-Fahrer war während der Dauer der Kontrolle zu schnell unterwegs.

Über diese Feststellungen hinaus wurden noch 17 Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt.

Für den Einsatzleiter, Polizeioberkommissar Espenhain, war es eine durchaus erfolgreiche Kontrolle, "Nicht zuletzt, weil man nicht so oft die Gelegenheit hat, so gut erhaltene, alte Harleys zu kontrollieren.", so der Beamte. Eine der beiden Harleys wurde 1952 gebaut.

