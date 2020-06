Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Hildesheim Randalierer am Bahnof Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

EMMERKE-(kri)-Am 15.06.2020 entwendete gegen 17:00 Uhr ein Mann auf dem Bahnsteig in Emmerke ein Handy von einer jungen Frau und trat gegen mehrere Fahrzeuge. Er wurde von der Polizei angetroffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 42-jährige Mann mit einem Zug von Hannover nach Hildesheim und fiel einer Zugbegleitung aufgrund des fehlenden Mundschutzes auf. Sie sprach ihn an, worauf er aggressiv reagierte und den Zug an dem Bahnhof Emmerke verließ. Auf dem Bahnhofsgelände ging er gezielt auf eine Frau zu und zog ihr unvermittelt an den Haaren. Anschließend lief der 42-jährige Hildesheimer auf den dortigen Parkplatz und trat gegen mehrere Fahrzeugspiegel. Danach überquerte er verbotswidrig das Gleisbett, schlug einer 26-jährigen Frau die Brille aus dem Gesicht und verlangte ihr Handy. Der Tatverdächtige nahm das Handy, schmiss die Brille in ein Gebüsch und behielt auch das Handy nicht lange am Mann. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits diverse Funkstreifenwagen auf der Anfahrt und konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen. Nach der Sachverhaltsaufnahme am Bahnhof wurde der Hildesheimer, aufgrund seines Zustandes, in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen hat das 2. Fachkommissariat in der Polizeiinspektion Hildesheim übernommen. Der zuständige Sachbearbeiter sucht weitere Zeugen, die zu den Taten oder dem Verhalten des Tatverdächtigen Angaben machen können.

Die Frau, der an den Haaren gezogen wurde und die hilfsbereite Frau, die dem Opfer geholfen hat, die Brille im Gebüsch zu suchen, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell