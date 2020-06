Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Auseinandersetzung zwischen Fahrradfahrer und Autofahrer

Hildesheim (ots)

Sarstedt -(jb) Eine Zeugin meldete am Dienstag der Polizei Sarstedt eine Auseinandersetzung zwischen einem Beifahrer eines Renault und einem Radfahrer in der Holztorstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Fahrradfahrer gg. 17.00 Uhr aus der Bleekstraße nach links in die Holztorstraße eingebogen. Hierbei sei der Fahrer eines Renault wohl behindert worden, der ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. Im weiteren Verlauf soll der Renault-Fahrer den Radfahrer ausgebremst haben. Ein Beifahrer stieg aus dem Auto und soll dem Radfahrer eine Ohrfeige gegeben haben. Nun sollen noch der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer aus dem Renault ausgestiegen sein. Nach einer lauten Diskussion stiegen alle drei Personen wieder in ihr Auto und fuhren weg. Ebenso der geschlagene Radfahrer. Das vermutlich jugendliche Opfer auf dem Fahrrad wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Da den Streit laut der Zeugin mehrere Passanten erlebt haben, wird auch darum gebeten, dass sich diese Zeugen bei der Polizei unter 05066/9850 melden.

