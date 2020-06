Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Fahrzeugen Zeugenaufruf Polizei Hildesheim bittet um Mithilfe

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 29.05.2020 zerkratzte eine unbekannte Person zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr einen Pkw, der in der Neuhofer Straße in Hildesheim, Ortsteil Neuhof zwischen der Dethmarstraße und der Klingenbergstraße, abgestellt war. Der hintere Kotflügel und der Tankdeckel des BMW wurden beschädigt.

Eine ähnliche Tat ereignete sich am 30.05.2020 zwischen 15:15 Uhr und 16:15 Uhr in unmittelbarer Nähe. Ein Pkw, der in einer Zufahrt zu einem Grundstück in der Anton-Grebe-Straße geparkt war, wurde mit einem Gegenstand an der Heckklappe lädiert.

Zeugen, die zu den genannten Sachbeschädigungen Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Anwohner, die verdächtige Beobachtungen tätigen, mögen bitte umgehend die hiesige Polizeidienststelle kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell